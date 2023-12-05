В Москве при сносе здания вуза обрушилась стена

Прокуратура начала проверку

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку после информации об обрушении стены при сносе корпуса Российского университета транспорта в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

"Прокуратурой организована проверка по информации в СМИ об обрушении стены при сносе здания корпуса Российского университета транспорта в Москве", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по ее результатам будет дана оценка соблюдению требований градостроительного законодательства при проведении указанных работ.