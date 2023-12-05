В Тамбовской области организаторов нарколаборатории приговорили к 19 и 22 годам колонии

У осужденных изъяли около 200 кг синтетических веществ при обыске

ТАСС, 5 декабря. Суд в Тамбовской области приговорил организаторов подпольной нарколаборатории к 19 и 22 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Приговором Тамбовского областного суда одному из подсудимых назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы, второму - 19 лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.

Как установил суд, двое жителей Красноярского края организовали в Сампурском округе Тамбовской области нарколабораторию. При обыске правоохранительные органы изъяли около 200 кг синтетических веществ.

Мужчин признали виновными по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное организованной группой в особо крупном размере), ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотического средства в крупном размере), ч. 2 ст. 228.3 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере).