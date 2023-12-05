В ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ погиб человек

В течение суток Горловка восемь раз подвергалась обстрелам

ДОНЕЦК, 5 декабря. /ТАСС/. Один мирный житель погиб в результате обстрела украинских военных. Об этом сообщил мэр Иван Приходько.

"В результате обстрела поселка шахты "Кочегарка" (Центрально-Городской район Горловки) со стороны украинских террористов погиб мирный горловчанин", - написал он в Telegram-канале.

Ранее мэр сообщил о раненом мирном жителе.

В течение суток Горловка восемь раз подверглась обстрелам ВСУ. Последний удар по городу зафиксирован в Центрально-Городском районе в 18:45 мск, украинские военные выпустили три снаряда из артиллерии калибра 152 мм.