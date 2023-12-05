В Петербурге задержали подозреваемого, ножом ранившего школьника

Ребенка находится в больнице

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который ножом ранил ученика восьмого класса в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по месту жительства задержан 62-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - сказала она.

Волк напомнила, что случай произошел 1 декабря. Неизвестный мужчина нанес ножевое ранение ученику восьмого класса. "Школьник с открытой раной бедра был госпитализирован в медицинскую организацию", - добавила представитель ведомства.

Возбуждено уголовное дело (ст. 115 УК РФ).