Поезда МЦД-2 задерживаются в пути из-за остановки одного состава

Принимаются меры для сокращения опозданий

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Несколько поездов МЦД-2 и Курского направления Московской железной дороги (МЖД) задерживаются в пути из-за остановки одного из составов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"На МЦД-2 и Курском направлении задерживаются несколько поездов в сторону Подольска из-за остановки состава по техническим причинам на участке Царицыно - Щербинка, он уже отправился. Вместе с МЖД принимаем меры для сокращения опозданий", - сказал собеседник агентства.