Силы ПВО сбили три беспилотника над Белгородским районом

Пострадавших нет

БЕЛГОРОД, 5 декабря. /ТАСС/. Российская система ПВО сбила три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа на подлете к Белгороду. При падении обломков поврежден легковой автомобиль, сообщил во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"Над Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито три БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал он.

Из-за упавших обломков поврежден один легковой автомобиль в поселке Репном. "Обследование территории продолжается", - добавил губернатор.