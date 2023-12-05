В Запорожской области в окруженном минным полем здании обнаружили артиллерийские снаряды

В тайнике находилось 50 артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Полицейские в Запорожской области обнаружили в здании, вокруг которого заминирована территория, артиллерийские снаряды. Об этом сообщается на сайте "МВД-медиа".

"В Запорожской области в здании, окруженном минным полем, полицией обнаружены артиллерийские снаряды", - сказано в сообщении.

Замаскированный тайник найден на окраине населенного пункта Раздол Михайловского района, в нем находилось 50 артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм. "На место происшествия полицейские вызвали сотрудников инженерно-технической группы ОМОН Росгвардии. В ходе разминирования саперами было обнаружено и обезврежено 20 противопехотных мин "МОН-200" и 10 противопехотных мин "МОН-90", - добавили в пресс-службе.

Найденные боеприпасы и мины изъяты и будут утилизированы.