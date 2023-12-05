В Екатеринбурге после взрыва в жилой квартире пострадала женщина

Ее госпитализировали с ожогами первой-второй степени тяжести

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Женщина госпитализирована с ожогами первой-второй степени тяжести после взрыва в жилой квартире в Екатеринбурге, сообщил журналистам глава пресс-службы ГУ МВД региона Валерий Горелых.

"По предварительным данным, в момент мощного хлопка в жилище находилась женщина. <...> Пострадавшую в шоковом состоянии с ожогами первой-второй степени тяжести госпитализировали ", - сказал он, отметив, что данный случай не носит криминальный характер.

Горелых добавил, что сыщики уголовного розыска отрабатывают различные версии ЧП, в том числе и нарушение техники противопожарной безопасности при приготовлении пищи. По его данным, пострадавшая решила раскалить масло, но оно загорелось, и женщина поместила "факел" под холодную воду, в результате чего и произошел мощный взрыв, от которого выбило дверь в квартире и повредило соседскую.