Пять пассажиров попавшего в ДТП Кубани микроавтобуса находятся в реанимации

Всех пострадавших госпитализировали

КРАСНОДАР, 5 декабря. /ТАСС/. Госпитализированы 14 пассажиров микроавтобуса, попавшего в ДТП с бензовозом в Славянском районе Краснодарского края, среди них один ребенок. Из них пятеро находятся в реанимации в тяжелом состоянии, угрозы жизни и здоровью остальных нет, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Пять человек помещены в реанимацию", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что их состояние тяжелое. Все пятеро совершеннолетние. По его данным, в общей сложности медики госпитализировали всех пострадавших в аварии, угрозы жизни и здоровью девяти нет, среди них есть один несовершеннолетний.

Авария произошла на 65-м км автодороги федерального значения Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк в районе Маевского кольца. Столкнулись бензовоз "Камаз" и маршрутный автобус IVECO. На месте аварии погибли водитель бензовоза в возрасте 35 лет, 62-летний водитель маршрутного автобуса и 68-летняя пассажирка автобуса. В прокуратуре Краснодарского края, где организована проверка безопасности пассажирских перевозок, сообщали, что, по предварительной информации, водитель маршрутного автобуса, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу бензовозу.

По данному факту Славянским межрайонным следственным отделом СК РФ по краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ, сообщили журналистам в управлении СК РФ по Краснодарскому краю. Следователи продолжают проводить осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы.