В Витебской области Белоруссии произошел взрыв в жилом доме

Как сообщили в пресс-службе МЧС республики, пострадавших госпитализировали

МИНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Взрыв произошел в многоквартирном доме в Витебской области Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

"Спасатели выехали по сообщению о взрыве в агрогородке Захарничи Полоцкого района. По предварительной информации, на втором этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома взорвался газовый баллон", - говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС спасли из-под завалов мужчину, пожилую женщину до прибытия спасателей извлекли очевидцы. "Пострадавшие госпитализированы. 11 жильцов дома эвакуированы", - добавили в ведомстве.