В Горловке сообщили о повреждении административного здания подстанции из-за обстрела

В течение суток населенный пункт восемь раз подвергался обстрелам ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 5 декабря. /ТАСС/. Административное здание подстанции в Горловке было повреждено в результате обстрела со стороны украинских военных. Об этом сообщили в администрации города.

"В результате обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) повреждено административное здание подстанции 110 кВт", - сказано в сообщении.

Повреждены дома по трем адресам.

В течение суток Горловка восемь раз подверглась обстрелам ВСУ. Один мирный житель погиб, один был ранен. Саперы МЧС в Горловке обезвредили 186 кассетных боеприпасов.