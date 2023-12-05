Минюст США сообщил об аресте боснийца по обвинению в помощи Уссу при побеге из Италии

В ведомстве уточнили, что Владимир Йованчич был одним из нескольких людей, которые помогли российскому бизнесмену сбежать

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Минюст США сообщил об аресте гражданина Боснии и Герцеговина Владимира Йованчича, которого обвиняют в оказании помощи российскому бизнесмену Артему Уссу, сыну бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса, сбежать из-под домашнего ареста в Италии.

"52-летний Владимир Йованчич, гражданин Боснии и Герцеговины, проживающий в Сербии, обвинен в препятствовании правосудию и содействии побегу [Усса] из-под стражи. Йованчич был арестован 4 декабря в Хорватии", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Утверждается, что Йованчич - один из нескольких людей, которые помогли Уссу бежать из Италии.

Ранее пресс-служба Госдепартамента США сообщила, что американские власти готовы выплатить до $7 млн за данные об Уссе.

Усс обвиняется в США в уклонении от санкций и отмывании денег. В США ему грозит от 20 до 30 лет тюрьмы. Он был задержан в Италии 17 октября 2022 года по запросу США, затем под домашним арестом ожидал решения суда об экстрадиции в США. 21 марта суд в Милане принял положительное решение по этому вопросу. 23 марта Усс несанкционированно покинул место, где находился под домашним арестом в съемной квартире под Миланом. Позже он добровольно явился в следственный департамент МВД России. Российский суд также объявлял Усса в международный розыск в рамках уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере, Россия тоже требовала его выдачи.