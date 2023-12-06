Защита обжаловала приговор администраторам Telegram-канала "Адские бабки"

Адвокат Елена Федулова назвала назначенное для Ольги Архаровой наказание "чрезмерно суровым"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Защита администратора Telegram-канала "Адские бабки" Ольги Архаровой, осужденной вместе с Александрой Баязитовой за вымогательство у топ-менеджера Промсвязьбанка, подала жалобу на приговор. Об этом ТАСС сообщила адвокат Елена Федулова.

"Подали короткую жалобу, подробную и мотивированную подадим после ознакомления с протоколом судебного заседания. С приговором суда не согласны, считаем его несправедливым ввиду чрезмерно сурового наказания", - сказала защитник.

Накануне осужденная Баязитова сообщила члену столичной ОНК Марии Ботовой, которая посетила журналистку в изоляторе, что также собирается обжаловать приговор. При обжаловании приговора хотя бы одним из осужденных он вступает в законную силу только после рассмотрении дела апелляционной инстанцией в случае отклонения жалобы.

27 ноября Басманный суд Москвы приговорил Баязитову к 5 годам колонии общего режима, а Архарову - к 4,5 года колонии общего режима. Суд применил статью 64 УК РФ и назначил более мягкое наказание, чем предусмотрено за вменяемое преступление. Гособвинитель просил для Архаровой и Баязитовой 13 и 14 лет колонии общего режима соответственно, адвокаты - оправдательные приговоры. Потерпевшим по делу значится топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков.

По данным следствия и суда, администраторы вымогали деньги за так называемые блоки в Telegram-каналах, то есть отсутствие негативной информации о тех или иных лицах. По этому уголовному делу была задержана также специалист по связям с общественностью Инна Чурилова. Она признала вину в полном объеме и раскаялась в содеянном. Ее дело позже выделили в отдельное производство, суд назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.

Баязитова работала экономическим корреспондентом в "Коммерсанте" и "Известиях", автором на портале Life.ru, с 2017 года также ведет экономический блог на Youtube-канале "Адские бабки". Ольга Архарова - медиатехнолог и интернет-предприниматель. Согласно данным из открытых источников, она является владельцем сети анонимных каналов, ведет свой Telegram-канал.