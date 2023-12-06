На юге Сахалина из-за аварии нарушилось теплоснабжение

Количество отключенных потребителей не сообщили

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Авария на теплотрассе нарушила теплоснабжение домов первого микрорайона в Долинске на юге Сахалина, сообщили ТАСС в администрации города.

"Произошел порыв на сетях. Без тепла остались жители первого микрорайона", - рассказал собеседник агентства.

По информации местных властей, авария произошла во вторник вечером. Она затронула жителей многоквартирных домов одного из микрорайонов. Оперативно начали проводить экстренные ремонтно-восстановительные работы, которые не прекращались и в ночное время. Точное количество отключенных потребителей пока не сообщается.