Жительницу Хабаровска за хищение денег у пожилых людей отправили в колонию на шесть лет

С женщины также взыскали более 1,4 млн рублей

ХАБАРОВСК, 6 декабря. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае отправил в колонию местную жительницу, признав ее виновной в организации схемы по обману пожилых людей, сообщили в прокуратуре региона.

"Суд с учетом позиции прокуратуры <...> признал 26-летнюю жительницу города Хабаровска виновной по ч. ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору в значительном и крупном размере)", - говорится в распространенном сообщении. Ее лишили свободы сроком на шесть лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также взыскана сумма причиненного ущерба - это более 1,4 млн рублей.

Как следует из материалов дела, в январе 2023 года обвиняемая вступила в преступный сговор с неустановленным человеком. Он звонил пенсионерам, представляясь их родственником, и сообщал о якобы произошедшей с ним тяжелой жизненной ситуации, разрешаемой с помощью денег. После чего введенные в заблуждение потерпевшие передавали требуемую сумму женщине. Жертвами мошенников стали трое пожилых жителей Солнечного района.