В Красноярске произошел пожар в многоквартирном жилом доме

Четырех человек госпитализировали

КРАСНОЯРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе грудной ребенок, госпитализированы после пожара в жилом многоквартирном доме в Свердловском районе Красноярска. Об этом сообщил региональный главк МЧС.

"Ночью поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном панельном жилом доме Свердловского района города Красноярска. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было открытое пламя из окон первого этажа, готовилось звено газодымозащитной службы для проверки на наличие людей и их спасения. Самостоятельно из задымленных квартир эвакуировались 30 человек", - говорится в сообщении.

По данным регионального главка МЧС, погибших нет, ушибы и отравления продуктами горения получили четыре человека, среди которых грудной ребенок. Все они госпитализированы.

Пожар ликвидирован в 03:13 (23:13 мск) на площади 18 кв. м. "Для оказания помощи населению и на ликвидации пожара работали более 5 человек и 16 единиц техники", - пояснили в ведомстве.