В МЧС назвали причину пожара находившейся на ремонте сельской школы в Приангарье

По информации ведомства, вероятно, здание подожгли

ИРКУТСК, 6 декабря. /ТАСС/. Поджог стал причиной пожара в сельской школе в Иркутской области, сгоревшей в ночь на 4 декабря. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"После ликвидации последствий пожара к работе приступила группа экспертов испытательной пожарной лаборатории. Исследовав изъятые с места происшествия вещественные доказательства, опросив очевидцев и должностных лиц образовательной организации, специалисты сделали вывод, что наиболее вероятной причиной пожара стал поджог", - говорится в сообщении.

Дознаватели передадут материалы в следственные органы для установления виновных лиц.

Площадь пожара в школе поселка Хребтовая составила 600 кв. м. Здание находилось на капитальном ремонте по федеральной программе "Модернизация школьных систем образования". В ближайшее время в нем должны были начать запускать учебный процесс, который на время ремонта переносили в детский сад и клуб. Огонь полностью уничтожил один из корпусов, в нем планировали разместить детский сад. Второй корпус частично поврежден. Пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на губернатора Игоря Кобзева сообщала, что здание школы будет восстановлено.