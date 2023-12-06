В Новосибирске задержали замначальника городского управления полиции

Это может быть связано с нелегальным игорным бизнесом

ТАСС, 6 декабря. Заместителя начальника управления МВД по Новосибирску Александра Захарова задержали в Новосибирске. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Это информация соответствует действительности", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос ТАСС о задержании Захарова.

Согласно данным издания "НГС.Новосибирск", его задержание может быть связано с нелегальным игорным бизнесом.

22 декабря прошлого года Центральный районный суд Новосибирска заключил под стражу начальника отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции Центрального райотдела новосибирской полиции Александра Умерова. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере от представителей игорного бизнеса. По данным МВД, он ежемесячно получал взятки в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей.