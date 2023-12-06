В Приморье рассмотрят уголовное дело из-за ситуации с перевозками на остров Путятина

Из-за халатности должностного лица переправа жителей нарушилась с июля 2022 года

Владивосток, 6 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Приморья утвердила обвинительное заключение в отношении заместителя главы администрации ЗАТО Фокино. Его обвиняют в халатности при исполнении служебных обязанностей, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В период с июня 2021 года по январь 2023 года в силу своих должностных обязанностей он курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, строительства, дорожной деятельности и транспорта на территории муниципального образования, зная о необходимости постановки на длительный ремонт баржи, осуществляющей морскую перевозку пассажиров по маршруту "поселок Дунай - поселок Путятин", не принял достаточных мер к поиску альтернативного транспорта", - сообщает надзорное ведомство.

Специалисты добавили, что в результате халатности должностного лица переправа жителей острова Путятин на материковую часть ЗАТО Фокино нарушилась с июля 2022 года. С ноября 2022 года по январь 2023 года стала вовсе невозможной, что повлекло существенное нарушение конституционных прав граждан.

В декабре 2022 года Следственный комитет РФ возбудил в отношении должностных лиц администрации города Фокино уголовное дело о халатности. Власти города выделили 6 млн рублей на ремонт судна, хотя это входило в обязанности компании-арендатора. Также в январе после смерти жительницы острова, которая сутки дожидалась госпитализации из-за нарушенного сообщения, СК возбудил дело о причинении смерти по неосторожности.

Уголовное дело рассмотрит Фокинский городской суд.