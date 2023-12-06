В ЛНР без воды из-за аварии на насосной станции продолжают оставаться 230 тыс. человек

Восстановить водоснабжение планируют до 11 декабря

ТАСС, 6 декабря. Более 230 тыс. человек в Луганской Народной Республике продолжают оставаться из-за аварии на Славяносербской насосной станции третьего подъема, произошедшей 4 декабря. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС.

"По состоянию на 06:00 (время совпадает с московским) 6 декабря без водоснабжения остаются 230 042 [человек], 196 социально значимых объектов", - говорится в сообщении. По данным ведомства, 4 декабря из-за аварии без водоснабжения было 232,8 тыс. человек и 247 социально значимых объектов.

Ранее в госпредприятии "Лугансквода" сообщали ТАСС, что ориентировочные возможные сроки возобновления работы насосной станции - 6 декабря, после чего будет осуществляться поэтапное заполнение систем водоснабжения городов, оставшихся без воды. Первым планируется запитать Славяносербск и населенные пункты Славяносербского района, 7 декабря - Алчевск, Перевальск и Перевальский район. Полностью завершить все работы планируют до 11 декабря. Также в госпредприятии сообщали, что для обеспечения жителей региона водой ежедневно будет задействовано 15 автоцистерн.