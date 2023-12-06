В Приморье авария на теплосетях привела к отключению отопления в 48 домах

Без тепла остались 6 тыс. жителей

ВЛАДИВОСТОК, 6 декабря. /ТАСС/. Авария на магистральном трубопроводе теплоснабжения произошла в приморском поселке Славянка, где без отопления остались 48 многоквартирных домов с более чем 6 тыс. жителей. По факту произошедшего прокуратура начала проверку, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Прокуратура Хасанского района проводит проверку по факту прекращения теплоснабжения. В 13:20 (06:20 мск) 6 декабря 2023 года произошла авария на магистральном трубопроводе теплоснабжения в поселке городского типа Славянка, в результате которой без отопления остались 48 многоквартирных домов, в которых проживают более 6 тыс. жителей, и объекты социальной инфраструктуры", - обозначили в пресс-службе.

Надзорное ведомство оценит исполнение требований законодательства при содержании и обслуживании тепловых сетей, соблюдение нормативного срока устранения аварии. Прокуроры также следят за восстановлением прав граждан на бесперебойное предоставление коммунальных услуг.

По данным синоптиков, в Славянке сейчас плюс 5 градусов, пасмурно. Скорость ветра составляет 5 м/с.