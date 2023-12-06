В Казахстан из Сербии экстрадировали подозреваемого в организации незаконных азартных игр

Его в том числе подозревают в уклонении от уплаты налогов

АСТАНА, 6 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана экстрадировали из Сербии гражданина республики, которого подозревают в организации незаконных азартных игр и уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана.

В ноябре в Казахстан из Германии была экстрадирована подозреваемая для привлечения к уголовной ответственности за участие в преступной группе, связанной с деятельностью букмекерской конторы Olimp.kz. "Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры, Интерпола МВД, Агентства по финансовому мониторингу при содействии Министерства иностранных дел Казахстана из Республики Сербия доставлен ее соучастник. Они подозреваются в том, что в 2014-2019 годах в составе организованной преступной группы принимали участие в проведении незаконных азартных игр, уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также легализации денег и имущества, полученного преступным путем", - говорится в сообщении.

В результате противоправной деятельности подозреваемых государству причинен ущерб на сумму более 86 млрд тенге (свыше $186 млн). В этой связи было начато досудебное расследование с последующим объявлением подозреваемых в международный розыск. За совершение инкриминируемых преступлений им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет с конфискацией имущества.