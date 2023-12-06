В Омске осудили трех человек, организовавших пакистанцам незаконный переход границы России

Всего сотрудники пограничного управления ФСБ задержали четырех граждан Пакистана

ОМСК, 6 декабря. /ТАСС/. Омский суд приговорил к различным срокам заключения трех мужчин, которые в феврале 2023 года организовали для четырех граждан Пакистана незаконный переход границы между Казахстаном и Россией, сообщила ТАСС официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак. Пакистанцы планировали попасть через территорию России в страны Евросоюза.

"Щербакульским районным судом Омской области вынесен приговор в отношении двух иностранных граждан и гражданина России, жителя Омска, причастных к организации незаконной миграции выходцев из стран ближнего зарубежья. Сабырову К. Ж. назначено наказание в виде одного года шести месяцев, Алиеву А. Ж. - одного года четырех месяцев лишения свободы в колонии общего режима, Махатаеву С. М. - одного года четырех месяцев лишения свободы условно, со штрафом в размере 60 тыс. рублей", - сказала Руснак.

Суд установил, что Сабыров и Алиев, которые хорошо знают местность, где проходит граница между Казахстаном и Россией, пообещали в феврале 2023 года четырем гражданам Республики Пакистан провести их в Омскую область в обход пограничных пунктов. Там их должен был встретить Махатаев и разместить в Омске на съемной квартире. Но при пересечении границы пакистанцы были задержаны сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Омской области. Организаторам удалось скрыться, позднее их задержали в Омске.

Граждан Пакистана омский суд ранее приговорил к четырем месяцам заключения в колонии-поселении. Это не единственный случай, когда иностранцы пытаются через территорию Омской области попасть в Россию, чтобы добраться до стран Евросоюза. В ноябре пограничники задержали шесть граждан Афганистана, которые также стремились в ЕС.