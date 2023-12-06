В Югре главы трех поселений незаконно выплатили себе премии на 2 млн рублей

По решению суда с чиновников взыскали эти деньги

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 декабря. /ТАСС/. Суд по иску прокуратуры взыскал с глав трех поселений Ханты-Мансийского автономного округа незаконно начисленные премии за два года на общую сумму более 2 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Суд удовлетворил исковые требования прокурора и взыскал с глав трех поселений Октябрьского района Югры незаконно полученные премии в размере более 2 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, прокуратура Октябрьского района во время надзорных мероприятий установила, что главы Унъюгана, Карымкары и Талинки с 2020 по 2022 год издавали распоряжения о выплате себе премий по результатам работы за квартал и год. При этом они не выносили вопрос о таком поощрении своего труда на рассмотрение местных депутатов. Как отметили в прокуратуре, они поощряли себя по собственному усмотрению, что противоречит объективному осуществлению ими своих должностных полномочий. В результате прокурор района обратился в суд с исками, в которых потребовал признать самостоятельные выплаты премий незаконными и взыскать их, уточнил собеседник агентства.