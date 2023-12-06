На территории "Межигорья" под Киевом изъяли 200 тонн контрафактных продуктов и сырья

По данным агентства "Украинские новости", детективы Бюро экономической безопасности разоблачили группу лиц, организовавших изготовление и распространение поддельной пищевой продукции под видом украинских и международных торговых марок

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Бюро экономической безопасности Украины раскрыло схему масштабного производства фальсифицированной пищевой продукции в Киеве и Киевской области, в частности на территории национального парка "Межигорье", созданного на месте государственной резиденции, которую ранее занимал бывший президент Виктор Янукович, изъято около 200 тонн контрафакта. Об этом сообщило агентство "Украинские новости".

По его данным, детективы бюро разоблачили группу лиц, организовавших изготовление и распространение поддельной пищевой продукции под видом украинских и международных торговых марок. Речь шла, в частности, о производстве и фасовке кофе, бакалейных товаров (специй, кофейных и какао изделий, вермишели быстрого приготовления), вафель, жевательной резинки и другой продукции.

В ходе обысков на территории "Межигорья" были обнаружены линии автоматической фасовки и маркировки, фасовочные емкости с логотипами известных торговых марок, большие объемы сырья, из которого производилась контрафактная продукция, продукция без документального подтверждения и т.д.

По результатам обысков сотрудники Бюро экономической безопасности изъяли пять автоматических линий, 20 станков для упаковки и нанесения логотипов, шесть линий для упаковки продукции, а также около 200 тонн контрафактной продукции, сырья для ее изготовления и упаковочных средств.

Проводится досудебное расследование. Сумма ущерба, нанесенного государству, уточняется.