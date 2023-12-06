В Югре банда лжебанкиров присвоила 2,5 млн рублей местных жителей

По данным следствия, жительница Нефтеюганска и несколько ее знакомых в составе организованной группы осуществляли незаконную деятельность с марта 2016-го по декабрь 2017 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту организации незаконной банковской деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе. Лжебанкиры, используя офисы в Нефтеюганске, незаконно оказывали жителям различные платные услуги, присвоив не менее 2,5 млн рублей, сообщили в следственном управлении СК РФ по Югре.

"Возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной банковской деятельности ("п. "а" ч. 2 ст. 172 УК РФ). В результате преступных действий злоумышленники получили доход не менее 2,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, жительница Нефтеюганска и несколько ее знакомых в составе организованной группы с марта 2016-го по декабрь 2017 года оказывали незаконные банковские услуги. Для этого они сняли несколько офисных помещений, где вели возмездную выдачу средств, ведение банковских счетов компаний, используя реквизиты организаций, не являющихся кредитными и не имеющих права на осуществление банковской деятельности.