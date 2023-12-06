Во Владимирской области шестерых жителей подозревают в организации азартных игр

По данным следствия, сумма их незаконного дохода составила не менее 11 млн рублей

ТАСС, 6 декабря. Следователи возбудили уголовное дело в отношении шестерых жителей Владимирской области, которых подозревают в незаконной организации и проведении азартных игр в Гусь-Хрустальном, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Расследуется уголовное дело в отношении шести лиц, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 32-летний житель Рязанской области в нежилом помещении в Гусь-Хрустальный организовал незаконное игорное заведение, для работы которого вовлек в преступную группу еще одного жителя Рязанской области и четырех местных жительниц, а помещение оборудовал компьютерной техникой и доступом к интернету. "С января 2022 года по ноябрь 2023-го фигуранты незаконно проводили там азартные игры пока преступная деятельность не была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. При этом один из подозреваемых занимался техническим обслуживанием незаконного игорного заведения, а женщины выполняли функции операторов клуба", - пояснили в ведомстве.

Предварительно, сумма незаконно полученного дохода составляет не менее 11 млн рублей. "Проведены осмотры и обыски в помещении клуба, по месту жительства и в автомобилях участников преступной группы. В результате изъята компьютерная техника, носители электронной информации, документация о работе игорных заведений и более 1,7 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

В отношении организатора избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, у него изъяли дорогостоящий автомобиль. Остальным соучастникам также избрали меры пресечения.