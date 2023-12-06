На Камчатке возбудили дело по факту массового отравления строителей нового аэропорта

По информации прокуратуры края, питание в столовой, расположенной на территории объекта, было организовано с нарушениями

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили по факту отравления 41 строителя нового терминала аэропорта на Камчатке, сообщает управление СК России по региону.

"Следственным отделом по городу Елизово СУ СК России по Камчатскому краю по результатам проверки, проводимой по материалам, поступившим из органов прокуратуры в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры Камчатского края, питание строителей было организовано с нарушениями. Пострадавшие ели в столовой, расположенной на территории объекта. Организовало питание на основе договора одно из предприятий региона. Оно не обеспечило качество и безопасность пищевых продуктов.

Новый терминал аэропорта города Елизово на Камчатке строят с 2021 года, планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию в 2024 году. Объект возводят как строители с Камчатки, так и приезжие из других регионов, которые проживают в общежитии для сотрудников. Для них организовали питание за счет работодателя. Ночью 6 декабря более 40 рабочих, занятых на строительстве терминала, госпитализировали из-за пищевого отравления. Их состояние стабильное, жизни ничего не угрожает.