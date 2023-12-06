В Архангельске задержали чиновника горадминистрации по подозрению во взятке

По предварительным данным, общая сумма незаконно полученного денежного вознаграждения составила более 1 млн рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 6 декабря. /ТАСС/. Чиновник архангельской городской администрации задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

"Задержан сотрудник одного из департаментов администрации городского округа "Город Архангельск" по подозрению в получении взятки, - говорится в сообщении. - Планируется его арест. Ведется следствие".

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, речь идет о начальнике управления транспорта и дорожного хозяйства Алексее Калашникове.

Региональными следственными органами установлено, что с 2021 года по ноябрь 2023-го работник администрации получил от индивидуальных предпринимателей взятки за беспрепятственное заключение и исполнение муниципальных контрактов на выполнение работ по устройству и содержанию ряда ледовых переправ. По предварительным данным, общая сумма незаконно полученного денежного вознаграждения составила более 1 млн рублей.

По данным пресс-службы УМВД России по Архангельской области, он трижды получал взятки от двух индивидуальных предпринимателей. Предприниматели находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. По местам проживания и работы фигурантов проведены обыски, изъяты документы.