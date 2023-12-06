На северо-западе Москвы при пожаре в жилом доме погибла женщина

Площадь возгорания составила 4 кв. м

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Пенсионерка погибла в результате пожара в квартире жилого дома на улице Барышиха в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"В квартире жилого дома на улице Барышиха произошел пожар, в результате которого погибла женщина 1957 года рождения", - говорится в сообщении.

Как отметили ТАСС в оперативных службах, площадь пожара составила 4 кв. м. На месте происшествия работают правоохранительные органы. Проводится доследственная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле в прокуратуре.