В Новосибирске легковой автомобиль въехал в остановку

Пострадал ребенок

НОВОСИБИРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Двигавшийся по трамвайным путям легковой автомобиль врезался в остановку в Новосибирске. Пострадала девочка 2021 года рождения, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

"Водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем Mazda 3, двигался по трамвайным путям, в пути следования совершил наезд на пешехода, который стоял на остановочной платформе ООТ "Детский мир" и держал на руках ребенка. В результате ДТП пострадала несовершеннолетняя девочка 2021 года рождения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что характер травм уточняется. На месте ДТП работает наряд ДПС, устанавливает все обстоятельства происшествия.