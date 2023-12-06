В Ленобласти загорелась щепа на площади 1,2 тыс. кв. м

По данным МЧС, никто не пострадал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Пожар площадью 1,2 тыс. кв. м произошел в Ленинградской области вблизи юга Санкт-Петербурга, загорелась щепа. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"Горит щепа на площади 1,2 тыс. кв. м. Угрозы распространения [огня] и [угрозы] населенным пунктам нет. ПДК [уровень предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе] не превышен. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают подразделения Федеральной противопожарной службы, дежурные смены Ленинградской областной противопожарной службы - 32 человека и 12 единиц техники.

В ведомстве уточнили, что сообщение о возгорании по адресу Ломоносовский район, Волхонское шоссе, поступило в 22:54 5 декабря. Утром 6 декабря очевидцы стали публиковать в соцсетях кадры огня и столб дыма, которые видны, в том числе с кольцевой автодороги Петербурга.

В региональном главке МЧС отметили, что дознание по пожару ведет отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ломоносовского района.