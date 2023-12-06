В больницу Краснодара перевели одного из пострадавших в ДТП с маршруткой

Еще двух пациентов выписали

КРАСНОДАР, 6 декабря./ТАСС/. Медики транспортировали санавиацией в краевую больницу в Краснодар одного из пострадавших в ДТП с маршрутным автобусом в Славянском районе региона. Об этом журналистам сообщили в Федеральном центре медицины катастроф Минздрава России.

"Провели медицинскую эвакуацию одного человека в состоянии тяжелой степени тяжести в ККБ №1 Краснодара. На утро 6 декабря, два человека уже выписаны на амбулаторное лечение, остальным оказывается вся необходимая медицинская помощь. По всем тяжелым пациентам, а также ребенку, запланированы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских организаций для принятия решения о дальнейшей тактике лечения и при необходимости организации медицинской эвакуации в медицинские организации федерального уровня", - говорится в сообщении.

Авария произошла 5 декабря на 65-м км автодороги федерального значения Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк в районе Маевского кольца. Столкнулись бензовоз "Камаз" и маршрутный автобус Iveco. На месте аварии погибли 35-летний водитель бензовоза, 62-летний водитель маршрутного автобуса и 68-летняя пассажирка автобуса. В прокуратуре Краснодарского края сообщали, что, по предварительной информации, водитель маршрутного автобуса, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу бензовозу. 14 пострадавших в аварии госпитализировали в центральную районную больницу Славянского района, среди них ребенок, пятеро из пострадавших находились в тяжелом состоянии.

По данному факту Славянским межрайонным следственным отделом СУ СК по краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ. Назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы.