Подмосковный СК завершил дело об уклонении от уплаты 266 млн рублей налогов

Учредитель компании по производству товарного бетона договорился с гендиректором компании об уклонении от уплаты налогов на добавленную стоимость за 2016 и 2017 годы

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Подмосковные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора и учредителя фирмы, уклонившихся от уплаты налогов на 266 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного ГСУ СК.

"Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО и его учредителя по факту уклонения ими от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В ходе предварительного следствия установлено, что учредитель компании по производству товарного бетона договорился с гендиректором компании об уклонении от уплаты налогов на добавленную стоимость за 2016 и 2017 годы. Они ввели в документооборот фиктивные документы, а затем перенесли эти ложные сведения в налоговые декларации за тот же период, тем самым уклонившись от уплаты НДС с организации на общую сумму более 266 млн рублей.