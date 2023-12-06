В Японии водитель совершил несколько наездов на прохожих

По данным телеканала NHK, по крайней мере три человека пострадали и были госпитализированы

ТОКИО, 6 декабря. /ТАСС/. Водитель транспортного средства в городе Хитати (префектура Ибараки) совершил серию наездов на прохожих. Об этом сообщил телеканал NHK.

По его информации, сперва мужчина сбил несколько человек перед зданием местного муниципалитета, после чего устроил ДТП на одной из площадей города. В результате происшествия по крайней мере три человека пострадали и были госпитализированы. Полиция задержала водителя в возрасте старше 50 лет на месте последнего ДТП, в результате которого его транспортное средство перевернулось. Он находится в сознании и также был госпитализирован с различными травмами.

В настоящее время о мотивах его поступка не сообщается.