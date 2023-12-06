В ЛНР после аварии запустили Славяносербскую насосную станцию

Подачу воды возобновили первым 4 тыс. абонентам

ЛУГАНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Работа Славяносербской насосной станции в Луганской Народной Республике (ЛНР) восстановлена после устранения аварии. Об этом ТАСС сообщил специалист по связям с общественностью и прессой госпредприятия ЛНР "Лугансквода" Дмитрий Бидлюченко.

"Специалисты "Луганскводы" устранили аварию и восстановили работу Славяносербской насосной станции. Восстановлена подача воды на Славяносербск и села Славяносербского района. Продолжается регулировка воды по разводящим сетям. Сейчас подача воды возобновлена первым 4 тыс. абонентам", - сказал он.

Бидлюченко сообщил, что восстановление подачи воды на города и районы республики будет проходить поэтапно и займет ориентировочно до пяти суток в случае "отсутствия повторных аварийных ситуаций".

Ранее Бидлюченко сообщал ТАСС, что авария на Славяносербской насосной станции стала причиной отключения воды у 230 тыс. абонентов, проживающих в ряде населенных пунктов региона. Подачу воды специалисты восстановят поэтапно, завершить все работы планируют до 11 декабря.