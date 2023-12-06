Для населения организовали подвоз воды

МАХАЧКАЛА, 6 декабря. /ТАСС/. Более 30 тыс. жителей Буйнакска в Дагестане остались без воды из-за аварии на центральном водоводе Чиркей - Буйнакск. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

"6 декабря в 10:00 на пульт диспетчера ЕДДС поступило сообщение, что по причине выхода из строя гидрокомпенсатора на первом километре водовода Чиркей - Буйнакск диаметром 720 мм, на КП-1 была приостановлена подача воды в резервуары. Под отключение подпадают 10 260 абонентов, 30 805 человек, в том числе 10 850 детей", - говорится в документе, опубликованном администрацией.

По данным властей, в социально значимых объектах имеются запасы воды в емкостях от 5 до 10 тонн. Населению осуществляется подвоз воды по заявкам.