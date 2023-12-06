Глава СК затребовал доклад о расследовании дела об отравлении 41 человека на Камчатке

В больницу с признаками пищевого отравления доставили сотрудников строительной организации в Елизово

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела, связанного с отравлением 41 сотрудника строительной организации на Камчатке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Камчатскому краю Кулакову В.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в средствах массовой информации сообщается, что 41 сотрудника строительной организации в Елизово доставили в больницу с признаками пищевого отравления.