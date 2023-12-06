"ДТЭК энерго" сообщило о повреждении ТЭС в прифронтовом районе

По информации компании, из-за взрывов "повреждено оборудование предприятия, без отопления остались жители населенного пункта рядом со станцией"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Одна из теплоэлектростанций (ТЭС) получила повреждения в прифронтовом районе на Украине в результате взрывов. Об этом сообщается в Telegram-канале энергетической компании "ДТЭК энерго".

По ее данным, из-за взрывов "повреждено оборудование предприятия, без отопления остались жители населенного пункта рядом со станцией". "Энергетики приступили к ликвидации последствий", - отметили в компании.

В "ДТЭК энерго" не уточнили название населенного пункта, однако сообщили, что ТЭС находится в прифронтовой зоне.