МВД задержало причастных к убийству в 2002 году советника министра путей сообщения

Официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила, что банда специализировалась на тяжких преступлениях с 1998 года

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали лидера и других участников банды, специализирующихся на тяжких преступлениях с 1998 года. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, участникам инкриминируется совершение более 30 преступлений, среди которых убийство советника министра путей сообщения России в 2002 году.

"Сотрудники МВД России во взаимодействии с коллегами из ФСБ России и СК России провели масштабные мероприятия по пресечению деятельности банды, участники которой совершали преступления на территории Москвы, Московской и Калужской областей, Красноярского края и ряда других субъектов Российской Федерации в период с 1998 года по настоящее время", - сказала она.

По ее словам, установлено, что криминальная структура была сформирована в конце 90-х годов прошлого века. Ее лидерами стали бывший военнослужащий Вооруженных сил РФ и сотрудник спецназа СОБР. По данным МВД, в состав банды вошли около 20 человек, среди которых действующие сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие Внутренних войск МВД и Вооруженных сил России. "По имеющимся данным, банда специализировалась на тяжких и особо тяжких заказных преступлениях с использованием огнестрельного оружия и взрывных устройств, в том числе убийствах, похищениях людей и разбойных нападениях. На данный момент ее участникам инкриминируется совершение более 30 деяний", - сказала Волк.

Список преступлений

Представитель МВД отметила, что в списке преступлений банды убийство советника министра путей сообщения РФ в 2002 году в Одинцове Московской области, похищение и убийство владельца коммерческой компании и его бухгалтера в 2002 году в Москве, покушение на убийство консультанта аппарата Госдумы в 2003 году в Москве, убийства нескольких лиц, занимающих высокое положение в преступной иерархии, в период с 2002 по 2003 год, а также похищение и убийство владельца Красногвардейского рынка Москвы и его сожительницы в 2004 году. "Установлено, что лидер банды на протяжении длительного времени проживал на территории Украины, где имеет вид на жительство. При этом он регулярно приезжал в Россию для координации деятельности группировки и руководства рядовыми участниками при совершении преступлений. Денежные средства, добытые криминальным путем, он выводил в страну постоянного проживания", - отметила Волк.

Весной этого года в результате спланированной операции сотрудники МВД России и других правоохранительных ведомств задержали лидера и шестерых активных участников банды. "В процессе дальнейшей работы задокументирована причастность к противоправной деятельности еще восьмерых лиц. Сегодня они были задержаны по местам своего проживания. В числе задержанных двое действующих сотрудников правоохранительных органов. Один из них до настоящего времени занимал руководящую должность в Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации. Остальные - гражданские лица, часть из которых в прошлом проходила службу в органах внутренних дел и Внутренних войсках МВД", - сказала Волк.

По ее словам, в настоящее время задержанные доставлены в территориальные отделы полиции и следственные органы, с ними проводятся следственные действия.