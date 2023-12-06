Замглавы УФССП по Челябинской области поместили под домашний арест

Ее подозревают в даче незаконных указаний о снятии арестов со счетов

ЧЕЛЯБИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде домашнего ареста заместителю руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 4 февраля", - сказали в пресс-службе.

5 декабря со ссылкой на правоохранительные органы сообщалось, что сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области задержали заместителя руководителя областного управления Федеральной службы судебных приставов по подозрению в том, что она давала незаконные указания о снятии арестов со счетов. Следственное управление СК РФ по региону в отношении нее возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности).