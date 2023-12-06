В Новосибирской области осужденные надругались над подростком в колонии

По данным Telegram-канала Mash Siberia, врачи обнаружили деревянные щепки в брюшной полости пострадавшего

НОВОСИБИРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Осужденные надругались над 16-летним подростком в воспитательной колонии в Новосибирской области. Об этом сообщила ТАСС уполномоченная по правам человека в регионе Нина Шалабаева.

"Факт имел место быть. Проводится проверка. Сейчас идет следствие, выяснение всех обстоятельств", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в регионе действует одна воспитательная колония. Согласно сайту ГУ ФСИН региона, колония находится в Новосибирске. ТАСС направил запрос в управление ФСИН по региону, а также обратился за комментарием в СК.

Ранее Telegram-канал Mash Siberia сообщил, что троих осужденных подозревают в жестоком надругательстве над подростком в Новосибирской воспитательной колонии. Пострадавший в больнице с травмами. По данным издания, у 16-летнего подростка, осужденного за разбой, врачи нашли деревянные щепки в брюшной полости.