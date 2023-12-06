В Ростове-на-Дону суд приговорил украинца к 5,5 года колонии за участие в нацбатальоне

По версии следствия, вступивший в "Айдар" подсудимый служил на блок-постах в районе ЛНР, а также охранял пункт постоянной дислокации батальона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 декабря. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил украинца Николая Мартынюка к к 5,5 года колонии за участие в нацбатальоне "Айдар" (запрещен в РФ). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе суда.

"Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Мартынюка Николая Михайловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе). <…> В соответствии с приговором суда Мартынюк признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет шесть месяцев в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подсудимый летом 2014 года вступил в нацбатальон "Айдар" и до середины марта 2015 года служил на блок-постах в районе Луганской Народной Республики, а также охранял пункт постоянной дислокации батальона.

Приговор в законную силу не вступил.