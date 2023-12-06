В Находке привлекли к ответственности должностных лиц после аварии на теплотрассе

В прокуратуре Приморского края сообщили, что восстановление прав жильцов на бесперебойное предоставление коммунальных услуг находится на контроле

ВЛАДИВОСТОК, 6 декабря. /ТАСС/. Прокурор Находки в Приморье Сергей Обухов дал низкую оценку работе ответственных должностных лиц после аварии на теплотрассе, из-за которой ограничили подачу тепла в 110 домах. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"В связи с выявленными нарушениями директору КГУП "Примтеплоэнерго" внесено представление, а в отношении директора филиала по Находке возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 9.11 КоАП РФ (нарушение правил эксплуатации тепловых сетей). В связи с угрозой нового отключения абонентов директору филиала также объявлено предостережение", - говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура даст принципиальную оценку каждому факту бездействия со стороны ответственных лиц. Также ведомство контролирует восстановление прав жильцов на бесперебойное предоставление коммунальных услуг.

5 декабря под ограничения подачи тепла попали 110 домов на 13 улицах Находки. Сейчас там работают ремонтные бригады.