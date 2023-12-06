В Петербурге полиция задержала более 100 мигрантов после драки у "Лахта-центра"

По данным полиции, более половины из них лишены трудового патента

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Полиция в Санкт-Петербурге задержала более 100 иностранцев после массовой драки у небоскреба "Лахта-центр". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Вечером 5 декабря сотрудники различных подразделений главка провели у дома №2 по Бобыльской улице [по этому адресу произошла драка] масштабные мероприятия по профилактике противоправных явлений среди мигрантов. В результате свыше 100 иностранных граждан были доставлены в полицию за различные нарушения миграционного законодательства", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ГУ МВД, в результате проверки более половины задержанных мигрантов лишены трудового патента, а 13 человек, совершивших наиболее грубые нарушения, поместили в специализированный центр для последующего выдворения за пределы России.

5 декабря ТАСС сообщал о возбуждении СК уголовного дела по факту массовой драки мигрантов рядом с "Лахта-центром", случившейся вечером 4 декабря. Позже из медицинского учреждения в полицию поступила информация об оказании помощи троим участникам конфликта, уроженцам южных регионов страны, 20 и 22 лет. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, расследование дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) по согласованию с прокуратурой поручено полиции. Предполагаемых участников драки удалось установить.