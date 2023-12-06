Жителя Липецка подозревают в убийстве ради присвоения квартир

Возбудили уголовное дело

ТАСС, 6 декабря. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Липецка, которого обвиняют в убийстве двух человек ради присвоения их квартир. Мужчину арестовали, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Липецкой области.

"Расследуется уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве двух человек и мошенничестве с квартирами. Его действия квалифицированы по двум эпизодам п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с целью скрыть другое преступление) и трем эпизодам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц в особо крупном размере повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение)", - говорится в сообщении.

Как сообщает следственное управление СК по региону, мужчина заключен под стражу, его обвинили в том, что с 2018 по 2022 год он вошел к владельцам недвижимости в доверие, обманным путем переоформил на себя и своих близких их имущество, которое затем продал, а деньги присвоил. Как полагает следствие, потерявшие квартиры люди злоупотребляли алкоголем, а мужчина специально спаивал их, снабжая суррогатом, опасным для жизни и здоровья.