Жителя Самары подозревают в покушении на убийство и посягательстве на жизнь полицейских

По данным следствия, он ранил ножом прохожего, а также пытавшихся его задержать сотрудников правоохранительных органов

ТАСС, 6 декабря. Уголовное дело возбудили в отношении 20-летнего жителя Самары, которого подозревают в покушении на убийство и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Самарской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в ночь на 6 декабря 2023 года в Промышленном районе Самары подозреваемый из хулиганских побуждений накинулся на ранее незнакомого мужчину и нанес ему ножевое ранение. Мужчину госпитализировали.

"Когда прибывшие сотрудники полиции попытались задержать и обезвредить злоумышленника, подозреваемый нанес им несколько ударов ножом по различным частям тела. Несмотря на оказанное сопротивление, действия подозреваемого были пресечены", - говорится в сообщении.

Выясняются все обстоятельства преступления.