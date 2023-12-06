В Брянской области при обстреле поселка со стороны ВСУ повреждено предприятие

По данным главы региона Александра Богомаза, никто не пострадал

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Кровля производственного помещения и хозпостройки получили повреждения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины поселка Суземка Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"Сегодня ВСУ произвели обстрел поселка Суземка. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждена кровля производственного помещения, имеются частичные разрушения хозяйственных построек", - проинформировал глава региона.

По его словам, обследование территории поселка продолжается. "На месте работают все оперативные и экстренные службы", - добавил Богомаз.