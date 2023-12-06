При обстреле Горловки со стороны ВСУ получил ранения мирный житель

Об этом сообщил глава города Иван Приходько

ДОНЕЦК, 6 декабря. /ТАСС/. Один человек ранен в результате обстрела Горловки ДНР со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в своем Telegram-канале глава города Иван Приходько.

"Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный горловчанин", - написал он.

Позже Приходько проинформировал об увеличении числа раненых.

"По уточненной информации, сегодня от рук украинских карателей ранения различной степени тяжести получили трое мирных горловчан", - сообщил мэр.

Как сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с начала суток ВСУ дважды нанесли удар по Никитовскому району Горловки из ствольной артиллерии калибра 152 мм, выпустив шесть снарядов.