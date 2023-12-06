В Вельске Архангельской области более половины жилого сектора осталось без воды

Для населения организовали подвоз воды

АРХАНГЕЛЬСК, 6 декабря. /ТАСС/. Более половины жилого сектора и 40 социальных объектов Вельска Архангельской области остались без воды из-за аварии на сетях холодного водоснабжения, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

"Отключено от водоснабжения 8,5 тыс. абонентов физических лиц, один абонент - это семья, 230 юридических лиц, 40 социальных объектов, это больше половины города. Авария произошла около 18:00 вчера на сетях холодного водоснабжения, но по технологическим причинам отключена вся вода. Прокуратурой Вельского района инициирована проверка по факту аварии на сетях водоснабжения", - сказали в пресс-службе.

Авария произошла в районе дома №24 по улице Некрасова. Проводятся аварийно-восстановительные работы, потребителям организован подвоз воды.

По данным Севгидромета, в Вельске сейчас -25 градусов. Как уточнили в прокуратуре, "теплоснабжение в городе осуществляется в штатном режиме".